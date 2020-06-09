Ребров может возглавить "Фенербахче"

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Ребров может возглавить "Фенербахче"

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров может возглавить турецкий "Фенербахче". Об этом сообщает Fotospor.

По информации издания, украинский тренер готов подписать контракт с клубом с окладом в 1,2 миллиона евро в год. В "Фенербахче" Ребров может сменить Эрсуна Янала, который покинул стамбульцев в марте.

Ребров играл за "Фенербахче" на правах аренды из лондонского "Тоттенхэм" с 2002 по 2004 год.

45-летний специалист тренирует "Ференцварош" с 2018 года. 

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