Ребров назвал лучшего вратаря мира

Вратарь московского "Спартака" Артём Ребров рассказал, какой голкипер, по его мнению, является сейчас лучшим в мире.

"Тер Штеген в порядке полном. Он - номер один. В ближнем бою прекрасен, а его игра ногами даже не обсуждается. Я не понимаю, как он это делает - постоянно отдаёт точные передачи. Понятно, что это механизм командный, где все должны двигаться, но он это делает лучше всех в мире. Его способность отбивать удары в упор - это в первую очередь тренировки, немецкая школа. Вспомни Нойера - он так же расставляет руки. Техника похожа на гандбольный приём, когда вратарь делает выпад и руки в разные стороны, а там уже повезло не повезло. Но с другой стороны, не может же тер Штегену так всегда везти? Если всегда мяч попадает в него, это уже какое-то сверхмастерство. Поэтому он и лучший", - сказал Ребров.

В текущем сезоне тер Штеген сыграл 30 матчей за "Барселону" и пропустил 31 гол.

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