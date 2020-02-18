Ребров назвал лучшего вратаря мира
Вратарь московского "Спартака" Артём Ребров рассказал, какой голкипер, по его мнению, является сейчас лучшим в мире.
"Тер Штеген в порядке полном. Он - номер один. В ближнем бою прекрасен, а его игра ногами даже не обсуждается. Я не понимаю, как он это делает - постоянно отдаёт точные передачи. Понятно, что это механизм командный, где все должны двигаться, но он это делает лучше всех в мире. Его способность отбивать удары в упор - это в первую очередь тренировки, немецкая школа. Вспомни Нойера - он так же расставляет руки. Техника похожа на гандбольный приём, когда вратарь делает выпад и руки в разные стороны, а там уже повезло не повезло. Но с другой стороны, не может же тер Штегену так всегда везти? Если всегда мяч попадает в него, это уже какое-то сверхмастерство. Поэтому он и лучший", - сказал Ребров.
В текущем сезоне тер Штеген сыграл 30 матчей за "Барселону" и пропустил 31 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14