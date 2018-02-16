Ребров: "Не сказать, чтобы "Атлетик" что-то особенное создал, мы сами ошибались"



Голкипер "Спартака" Артем Ребров взял вину на себя за пропущенные голы в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (1:3).

"Тяжело объяснить, почему так произошло. не сказать, чтобы "Атлетик" что-то особенное создал, мы сами ошибались. Но надо сказать спасибо ребятам, не развалились во втором тайме. Конечно, хотелось, чтобы хотя бы сравняло счет. Результат, естественно, не радует.

Конечно, когда пропускаешь, становится морально тяжело, но это не может служить оправданием тому, чтобы рассыпаться и получать три гола. Но это футбол, так бывает. Хотя во втором тайме мы не потеряли лицо и сыграли в свою силу.

Признаю ли я свою вину в пропущенных голах? Естественно. Я, как вратарь, чувствую свою вину в каждом пропущенном мяче. Можно разбирать сколько угодно, но сути это не меняет", - приводят слова Реброва российские СМИ.

Ответный матч "Атлетик" - "Спартак" состоится 22 февраля.

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