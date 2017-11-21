Ребров: "Ничего не поменялось, все равно нужно побеждать "Ливерпуль"



Вратарь "Спартака" Артем Ребров расстроен ничейным результатом между его командой и "Марибором" (1:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Чемпионов.

"Безумно обидно. Все расстроены. Должны были побеждать. Ничего приятного: у соперника почти нет шансов, ты ведешь... Это футбол. Но в турнирной ситуации ничего не поменялось. И так надо было выигрывать 6-й матч", - приводят слова Реброва российские СМИ.

Матч "Ливерпуль" - "Спартак" состоится 6 декабря.

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