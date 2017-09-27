Ребров обратился к болельщикам "Спартака"

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Ребров обратился к болельщикам "Спартака"

Голкипер московского "Спартака" Артём Ребров написал в своём инстаграме обращение к болельщикам "красно-белых".

"Доверяйте своей команде, верьте в неё, как бы что ни казалось со стороны, будто что-то идёт не так, никогда не отворачивайтесь от ребят! Всё будет хорошо!" - написал 33-летний страж ворот.

Напомним, что вчера Ребров получил серьёзную травму в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". У него сильный ушиб и подозрение на разрыв крестообразных связок колена.

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