Ребров объяснил уход из "Ференцвароша"
Бывший наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о причинах своего ухода из венгерского клуба.
"После того как в начале года в трансферной политике "Ференцвароша" возникли определённые нюансы, я сказал президенту, что не согласен с некоторыми вещами. Считаю, что после трёх чемпионских титулов, после выходов в Лигу Европы и Лигу Чемпионов точно заслуживаю, чтобы перед приглашением новых игроков моё мнение было услышано. Президент меня заверил, что не будет никаких трансферов без моего согласия, а после этого клуб подписал ещё одного новичка.
Я, конечно же, отреагировал на эту ситуацию и в беседе со своим агентом Варгой сказал, что так дальше работать не буду. Слов о том, что разрываю контракт, ухожу - не было. Я попросил менеджера передать это руководителю клуба только для того, чтобы мы встретились и за круглым столом решили все вопросы. Прошло уже почти четыре месяца, но встреча так и не состоялась, хотя президент не раз говорил журналистам, что хочет со мной поговорить", - заявил Ребров.
47-летний украинец возглавлял "зелёных орлов" с августа 2018 года и выиграл с командой три чемпионства подряд.
Не пропустите: Анна Реброва - супруга легенды украинского футбола Сергея Реброва. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Ван Гинкел покинул "Челси", сыграв 4 матча за 8 лет
-
СМИ: Месси общался с Суаресом о возможном бойкоте Кубка Америки
-
"Ростов" отдал в аренду выкупленного у "Зенита" игрока
-
Малиновский: "В Серии А есть игроки, которые намного сильнее Роналду"
-
Стало известно, когда Бэйл завершит карьеру
-
"Барселона" и "Арсенал" поспорят за бразильского нападающего
-
37-летний Тевес в третий раз ушёл из "Бока Хуниорс"
-
"Зенит" подтвердил переход Прохина в "Ростов"
-
Йохан Джуру завершил карьеру
-
Ребров объяснил уход из "Ференцвароша"
-
Тренер сборной Болгарии рассчитывает на победу над Россией
-
Сборная Италии установила личный рекорд
-
Тренер "Ахмата" Талалаев рассказал о своих отношениях с Рамзаном Кадыровым
-
Квалификация ЧМ-2022: Бразилия обыграла Эквадор благодаря двум голевым действиям Неймара
-
Главные новости дня: 4 июня
-
"Бавария" не сможет позволить себе Сауля
-
Моуринью хочет подписать Льориса в "Рому"
-
Стала известна зарплата Депая в "Барселоне"
-
"Тоттенхэм" отказался от кандидатуры Конте
-
"ПСЖ" хочет увести Вейналдума у "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фехервар
|30
|71
|2
|Ференцварош
|30
|64
|3
|МТК
|30
|57
|4
|Дебрецен ВСК
|30
|54
|5
|Пакши СЕ
|30
|51
|6
|Уйпешт
|30
|51
|7
|Диошдьор ВТК
|30
|48
|8
|Дьор ЕТО
|30
|38
|9
|Кечкемет ТЕ
|30
|38
|10
|Puskás FC
|30
|35
|11
|Пекши МФК
|30
|31
|12
|Нийредихаза Спартакус
|30
|30
|13
|Гонвед
|30
|28
|14
|Сомбатели Халадаш
|30
|25
|15
|Палхалма СЕ
|30
|22
|16
|Папа
|30
|19