Ребров объяснил уход из "Ференцвароша"

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Ребров объяснил уход из "Ференцвароша"

Фото твиттер Articleableinfo

Бывший наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о причинах своего ухода из венгерского клуба.

"После того как в начале года в трансферной политике "Ференцвароша" возникли определённые нюансы, я сказал президенту, что не согласен с некоторыми вещами. Считаю, что после трёх чемпионских титулов, после выходов в Лигу Европы и Лигу Чемпионов точно заслуживаю, чтобы перед приглашением новых игроков моё мнение было услышано. Президент меня заверил, что не будет никаких трансферов без моего согласия, а после этого клуб подписал ещё одного новичка.

Я, конечно же, отреагировал на эту ситуацию и в беседе со своим агентом Варгой сказал, что так дальше работать не буду. Слов о том, что разрываю контракт, ухожу - не было. Я попросил менеджера передать это руководителю клуба только для того, чтобы мы встретились и за круглым столом решили все вопросы. Прошло уже почти четыре месяца, но встреча так и не состоялась, хотя президент не раз говорил журналистам, что хочет со мной поговорить", - заявил Ребров.

47-летний украинец возглавлял "зелёных орлов" с августа 2018 года и выиграл с командой три чемпионства подряд.

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