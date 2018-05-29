Ребров отрицает заговор против Карреры

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Ребров отрицает заговор против Карреры

Вратарь московского "Спартака" Артём Ребров опроверг слухи о заговоре против главного тренера команды Массимо Карреры.

"Конечно, никакого заговора не существует. Это какая-то давнишняя история, что мы слили сначала одного тренера, потом второго, третьего. Смешно это слышать" - сказал Ребров.

Ранее сообщалось, что Каррера может покинуть "Спартак" и возглавить туринский "Ювентус".

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