Ребров поддержал голкипера Матвея Сафонова
Голкипер "Спартака" Артём Ребров высказался по поводу положения голкипера Матвея Сафонова в сборной России.
"Что Максименко, что Сафонову ещё нужно время, нужно пройти через ошибки, которые их сделают более зрелыми вратарями. Я очень переживал за Матвея, когда он ошибался с "Челси". Ведь ничего страшного не случилось. Ошибается любой вратарь - и Ребров, и Куртуа, и Нойер.
Важнее здесь то, как он вышел играть после "Челси". Он не сломался, а, наоборот, тащил - особенно с "Зенитом". Такие матчи, как с "Челси", - это и есть то дозревание, о котором я говорю. Матвей крепчает, он молодец. Сборная - особая история, с ней нельзя торопиться. Сейчас молодёжная команда решила свои вопросы, поэтому Станислав Саламович постепенно подпустил Сафонова к сборной", - написал Ребров в своём блоге на Sports.ru.
Сафонов вызван в главную национальную команду после матча с Эстонией U21 (4:0).
А еще: Сафонов признан лучшим игроком "Краснодара" в октябре| http://soccernews.ru
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