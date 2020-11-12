Ребров поддержал голкипера Матвея Сафонова

Голкипер "Спартака" Артём Ребров высказался по поводу положения голкипера Матвея Сафонова в сборной России.



"Что Максименко, что Сафонову ещё нужно время, нужно пройти через ошибки, которые их сделают более зрелыми вратарями. Я очень переживал за Матвея, когда он ошибался с "Челси". Ведь ничего страшного не случилось. Ошибается любой вратарь - и Ребров, и Куртуа, и Нойер.

Важнее здесь то, как он вышел играть после "Челси". Он не сломался, а, наоборот, тащил - особенно с "Зенитом". Такие матчи, как с "Челси", - это и есть то дозревание, о котором я говорю. Матвей крепчает, он молодец. Сборная - особая история, с ней нельзя торопиться. Сейчас молодёжная команда решила свои вопросы, поэтому Станислав Саламович постепенно подпустил Сафонова к сборной", - написал Ребров в своём блоге на Sports.ru.

Сафонов вызван в главную национальную команду после матча с Эстонией U21 (4:0).

А еще: Сафонов признан лучшим игроком "Краснодара" в октябре| http://soccernews.ru