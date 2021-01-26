Ребров показал фото из известного ресторана: "Кто мы? Мясо"
Вратарь "Спартака" Артем Ребров в своем аккаунте в Инстаграм показал фотографию с партнерами по команде из ресторана известного турецкого повара Нусрета Гекче. Повар очень популярен среди знаменитостей, в частности футболистов. Только в последнее время в его заведении побывали Александр Кокорин, Ари и другие игроки.
"Кто мы? Мясо", – добавил Ребров хэштег к фото.
Напомним, "Спартак" ушел на перерыв в РПЛ, расположившись на третьем месте в турнирной таблице. Первый зимний сбор команда проводит в Дубае.
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