Ребров показал фото из известного ресторана: "Кто мы? Мясо"

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Ребров показал фото из известного ресторана: "Кто мы? Мясо"Вратарь "Спартака" Артем Ребров в своем аккаунте в Инстаграм показал фотографию с партнерами по команде из ресторана известного турецкого повара Нусрета Гекче. Повар очень популярен среди знаменитостей, в частности футболистов. Только в последнее время в его заведении побывали Александр Кокорин, Ари и другие игроки.

"Кто мы? Мясо", – добавил Ребров хэштег к фото.

Напомним, "Спартак" ушел на перерыв в РПЛ, расположившись на третьем месте в турнирной таблице. Первый зимний сбор команда проводит в Дубае.

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