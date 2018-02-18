Ребров покинет пост наставника "Аль-Ахли"

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Ребров покинет пост наставника "Аль-Ахли"

Главный тренер "Аль-Ахли" Сергей Ребров в ближайшее время уйдет в отставку, сообщает Digisport.

По сведениям издания, преемником украинца станет румынский специалист Виктор Пицуркэ.

Ребров возглавил "Аль-Ахли" летом прошлого года. Под его руководством команда в нынешнем сезоне занимает 2-е место в чемпионате Саудовской Аравии.

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