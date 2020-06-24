Ребров: "Понсе вышел на замену и сыграл как Джокер"
Голкипер "Спартака" Артем Ребров прокомментировал победный матч 23-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (3:2).
Друзья, хочу еще раз поздравить всех вас с победой в первом матче после долгого перерыва! Браво игрокам, вышедшим на поле после долгого простоя в официальных играх, браво болельщикам, сумевшим прийти на стадион и поддержать команду и, конечно же, отдельная благодарность ребятам, забившим мячи. Браво, команда! ⠀ Все мячи получились достаточно знаковыми. Для Саши Соболева @a.sobolev97 -это первый мяч в официальных играх за Спартак. Коля Рассказов @nikolairasskazov_92 -уроженец Тульской области. И именно здесь начинался его футбольный путь. Понсе вышел на замену и сыграл как Джокер, укрепив наше преимущество Все авторы забитых в Туле Спартаковских мячей оставили автографы на особой, уникальной повязке, в которых играли футболисты обеих команд: «СПАСИБО ВРАЧАМ». Мы также хотим поблагодарить всех врачей, благодаря работе которых жизнь постепенно возвращается в обычное русло и мы можем снова заниматься любимым делом! Спасибо и низкий поклон Вам ♥️ ⠀ Ну а я хочу объявить о благотворительном розыгрыше памятной повязки. Все вырученные средства пойдут в наш благотворительный фонд @bfsvoimiglazami Итак, стартовая цена - 5000₽, шаг-1000₽. Поехали! Закончим в пятницу в 12.00 P.S. Прошу Вас быть корректными в комментариях и не делать необдуманных ставок. Это очень некрасиво. #ребров32 #соболев77 #рассказов92 #понсе19 #спартакмосква #спасибоврачам #мывместе #благоторительность #своимиглазами #фонд #делатьдобролегко
"Друзья, хочу еще раз поздравить всех вас с победой в первом матче после долгого перерыва! Браво игрокам, вышедшим на поле после долгого простоя в официальных играх, браво болельщикам, сумевшим прийти на стадион и поддержать команду и, конечно же, отдельная благодарность ребятам, забившим мячи. Браво, команда!
⠀
Все мячи получились достаточно знаковыми. Для Саши Соболева это первый мяч в официальных играх за "Спартак". Коля Рассказов - уроженец Тульской области. И именно здесь начинался его футбольный путь. Понсе вышел на замену и сыграл как Джокер, укрепив наше преимущество.
Все авторы забитых в Туле спартаковских мячей оставили автографы на особой, уникальной повязке, в которых играли футболисты обеих команд: «Спасибо врачам». Мы также хотим поблагодарить всех врачей, благодаря работе которых жизнь постепенно возвращается в обычное русло и мы можем снова заниматься любимым делом! Спасибо и низкий поклон вам", - написал футболист в инстаграме.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
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|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22