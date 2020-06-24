Ребров: "Понсе вышел на замену и сыграл как Джокер"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров прокомментировал победный матч 23-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (3:2).

"Друзья, хочу еще раз поздравить всех вас с победой в первом матче после долгого перерыва! Браво игрокам, вышедшим на поле после долгого простоя в официальных играх, браво болельщикам, сумевшим прийти на стадион и поддержать команду и, конечно же, отдельная благодарность ребятам, забившим мячи. Браво, команда!

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Все мячи получились достаточно знаковыми. Для Саши Соболева это первый мяч в официальных играх за "Спартак". Коля Рассказов - уроженец Тульской области. И именно здесь начинался его футбольный путь. Понсе вышел на замену и сыграл как Джокер, укрепив наше преимущество.

Все авторы забитых в Туле спартаковских мячей оставили автографы на особой, уникальной повязке, в которых играли футболисты обеих команд: «Спасибо врачам». Мы также хотим поблагодарить всех врачей, благодаря работе которых жизнь постепенно возвращается в обычное русло и мы можем снова заниматься любимым делом! Спасибо и низкий поклон вам", - написал футболист в инстаграме.

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