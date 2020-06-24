Ребров: "Понсе вышел на замену и сыграл как Джокер"

Теги спартак москваартем ребров

Ребров: "Понсе вышел на замену и сыграл как Джокер"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров прокомментировал победный матч 23-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (3:2).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, хочу еще раз поздравить всех вас с победой в первом матче после долгого перерыва! Браво игрокам, вышедшим на поле после долгого простоя в официальных играх, браво болельщикам, сумевшим прийти на стадион и поддержать команду и, конечно же, отдельная благодарность ребятам, забившим мячи. Браво, команда! ⠀ Все мячи получились достаточно знаковыми. Для Саши Соболева @a.sobolev97 -это первый мяч в официальных играх за Спартак. Коля Рассказов @nikolairasskazov_92 -уроженец Тульской области. И именно здесь начинался его футбольный путь. Понсе вышел на замену и сыграл как Джокер, укрепив наше преимущество Все авторы забитых в Туле Спартаковских мячей оставили автографы на особой, уникальной повязке, в которых играли футболисты обеих команд: «СПАСИБО ВРАЧАМ». Мы также хотим поблагодарить всех врачей, благодаря работе которых жизнь постепенно возвращается в обычное русло и мы можем снова заниматься любимым делом! Спасибо и низкий поклон Вам ♥️ ⠀ Ну а я хочу объявить о благотворительном розыгрыше памятной повязки. Все вырученные средства пойдут в наш благотворительный фонд @bfsvoimiglazami Итак, стартовая цена - 5000₽, шаг-1000₽. Поехали! Закончим в пятницу в 12.00 P.S. Прошу Вас быть корректными в комментариях и не делать необдуманных ставок. Это очень некрасиво. #ребров32 #соболев77 #рассказов92 #понсе19 #спартакмосква #спасибоврачам #мывместе #благоторительность #своимиглазами #фонд #делатьдобролегко

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

"Друзья, хочу еще раз поздравить всех вас с победой в первом матче после долгого перерыва! Браво игрокам, вышедшим на поле после долгого простоя в официальных играх, браво болельщикам, сумевшим прийти на стадион и поддержать команду и, конечно же, отдельная благодарность ребятам, забившим мячи. Браво, команда!

Все мячи получились достаточно знаковыми. Для Саши Соболева это первый мяч в официальных играх за "Спартак". Коля Рассказов - уроженец Тульской области. И именно здесь начинался его футбольный путь. Понсе вышел на замену и сыграл как Джокер, укрепив наше преимущество.

Все авторы забитых в Туле спартаковских мячей оставили автографы на особой, уникальной повязке, в которых играли футболисты обеих команд: «Спасибо врачам». Мы также хотим поблагодарить всех врачей, благодаря работе которых жизнь постепенно возвращается в обычное русло и мы можем снова заниматься любимым делом! Спасибо и низкий поклон вам", - написал футболист в инстаграме.

Не пропустите: "Спартак" решил сменить пресс-атташе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Хавбек Кампль продлил контракт с "Лейпцигом"

Хавбек Кампль продлил контракт с "Лейпцигом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов