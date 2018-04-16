Ребров: "Поражение - по делу"

Голкипер московского "Спартака" Артем Ребров прокомментировал поражение своей команды екатеринбургскому "Уралу" в матче 26-го тура РФПЛ.

""Поражение - по делу. Не хочется искать каких-то оправданий. Главная причина - мы много ошибались, сами себе привезли голы и еще много моментов позволили создать сопернику после наших же ошибок. Сами не смогли реализовать момент - и обратно залетело. Чемпион еще неизвестен. Играть четыре матча, надо побеждать, а там будет видно. Мы будем биться до последнего. Слабых команд сейчас не бывает. Посмотрите, тот же "Амкар"обыграл "Локомотив". Со всеми надо играть", - цитирует 34-летнего вратаря Р-Спорт.

Напомним, Червиченко уже подвел итог чемпионской гонке в РФПЛ. | soccernews.ru