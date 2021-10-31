Ребров приостановил карьеру и получил должность в "Спартаке"

Фото: инстаграм Артема Реброва/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Спартака" на официальном сайте сообщила, что вратарь Артем Ребров принял решение приостановить карьеру и получил должность технического координатора.

Ребров будет заниматься выстраиванием коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба.

"Клуб благодарит Артема за высочайший профессионализм, который вратарь демонстрировал все годы в «Спартаке», и смелость при принятии этого решения", – говорится в сообщении клуба.

37-летний Ребров выступал за "Спартак" с 2011 года. Всего он провел за "красно-белых" 131 матч во всех турнирах и пропустил 151 гол. Чемпион России, обладатель Суперкубка России. Ранее играл за "Динамо", "Сатурн", "Авангард", "Томь" и "Шинник". За сборную России сыграл 1 матч и пропустил 3 гола.

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