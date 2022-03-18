Ребров прогнозирует Ещенко большое тренерское будущее

Фото инстаграм Андрея Ещенко

Технический координатор московского "Спартака" Артём Ребров считает, что Андрей Ещенко в будущем станет сильным тренером.

"Для меня, конечно, оказалось большим сюрпризом, что Ещенко круто разбирается в футболе. Когда мы с ним совсем уже на скамейку присели при Тедеско, он мне комментировал и анализировал происходящее. Точнее, орал в ухо! Приведу пример. Наверное, никто не сомневается, что Тедеско тактически очень сильный чувак. Причём не только на уровне РПЛ, но и в Бундеслиге тоже, как мы видим. Так вот несколько раз было, что мы сидим с Ещом, он мне говорит: "Надо делать то-то и то-то". И вскоре Тедеско делает всё то же самое, что мне Ещ только что сказал.

Сейчас на Ещенко обрушилось: "Чего он там бегает по бровке, что за показуха?". А на самом деле ему Ваноли сказал, чтобы Ещ так делал, чтобы помогал. Они прямо в унисон кричат, одинаково мыслят. И если бы Ваноли считал, что Ещенко какой-то бред несёт, он ведь никогда в жизни бы его не допустил туда. Значит, в Андрее Олеговиче что-то точно есть, в футболе разбирается. Думаю, когда-нибудь мы получим из него сильного русского тренера", - написал Ребров в своём блоге.

Ещенко завершил карьеру в середине января и вошёл в тренерский штаб "красно-белых". Он находится в клубе с 2016 года.

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