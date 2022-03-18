Ребров прогнозирует Ещенко большое тренерское будущее
Технический координатор московского "Спартака" Артём Ребров считает, что Андрей Ещенко в будущем станет сильным тренером.
"Для меня, конечно, оказалось большим сюрпризом, что Ещенко круто разбирается в футболе. Когда мы с ним совсем уже на скамейку присели при Тедеско, он мне комментировал и анализировал происходящее. Точнее, орал в ухо! Приведу пример. Наверное, никто не сомневается, что Тедеско тактически очень сильный чувак. Причём не только на уровне РПЛ, но и в Бундеслиге тоже, как мы видим. Так вот несколько раз было, что мы сидим с Ещом, он мне говорит: "Надо делать то-то и то-то". И вскоре Тедеско делает всё то же самое, что мне Ещ только что сказал.
Сейчас на Ещенко обрушилось: "Чего он там бегает по бровке, что за показуха?". А на самом деле ему Ваноли сказал, чтобы Ещ так делал, чтобы помогал. Они прямо в унисон кричат, одинаково мыслят. И если бы Ваноли считал, что Ещенко какой-то бред несёт, он ведь никогда в жизни бы его не допустил туда. Значит, в Андрее Олеговиче что-то точно есть, в футболе разбирается. Думаю, когда-нибудь мы получим из него сильного русского тренера", - написал Ребров в своём блоге.
Ещенко завершил карьеру в середине января и вошёл в тренерский штаб "красно-белых". Он находится в клубе с 2016 года.
Не пропустите: Стало известно, кто убедил всех легионеров остаться в "Спартаке". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Рангник может недоработать до конца сезона
-
Де Йонг готов продлить контракт с "Барселоной"
-
Лепсая допускает, что "Краснодар" на грани банкротства
-
Савину пришлось продать квартиру, чтобы "Красава" доиграл сезон
-
"Манчестер Юнайтед" намерен ускорить поиски нового тренера
-
Каземиро: "История "Реала" давит на соперников"
-
Гвардиола отреагировал на слухи об интересе "Манчестер Сити" к Холанду
-
Ребров прогнозирует Ещенко большое тренерское будущее
-
Манчини вызвал 33 футболиста на стыки отбора ЧМ-2022, Балотелли - вне заявки
-
Селихов прокомментировал вызов в сборную России
-
Захави признан лучшим игроком недели в Лиге Конференций
-
Дмитрий Черышев ответил на вопрос о возвращении сына в Россию
-
Стало известно, кто убедил всех легионеров остаться в "Спартаке"
-
Тухель поделился ожиданиями от противостояния "Челси" и "Реала" в Лиге Чемпионов
-
Защитник "Зенита" Сантос высказался о своей универсальности
-
Вице-президент "Барселоны" порассуждал о шансах клуба купить Холанда
-
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
-
"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Бахарева
-
Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Конференций
-
"Ювентус" определился с будущим Аллегри