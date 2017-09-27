Ребров прошёл медобследование по поводу травмы колена

Вратарь московского "Спартака" Артём Ребров прошёл первый этап углублённого медобследования в связи с травмой колена, полученной накануне в матче против "Ливерпуля".

Как сообщает официальный сайт "красно-белых", предварительные данные МРТ правого коленного сустава позволяют предполагать, что 33-летний страж ворот может избежать операции.

Впрочем, медицинскому штабу "Спартака" ещё предстоит дополнительно изучить результаты медосмотра - на это у клубных врачей уйдёт ещё 1-2 дня.

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