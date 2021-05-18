Ребров рассказал, как Тедеско смотивировал игроков "Спартака" на камбэк в матче с "Ахматом"
Фото: твиттер "Чемпионата"/Автор неизвестен
Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров рассказал, как главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско смотивировал команду отыграться после проигранного первого тайма с разницей в два мяча в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским "Ахматом" (2:2).
"Никогда не забуду перерыв с "Ахматом". Как Тедеско сначала успокоил, а потом настроил команду на второй тайм. Мы зашли в раздевалку, все начали друг другу пихать. Тедеско сказал: "Так, все замолчали. Я буду говорить". И сказал: "Парни, кто не верит, что мы сейчас выйдем и отыграемся, просите замену и уходите с поля. Я не обижусь. Мне сейчас нужно только те, кто будет верить. Я уверен, все получится", – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.
Благодаря ничьей "Спартак" занял второе место в чемпионате России и гарантировал себе попадание в квалификационный раунд Лиги Чемпионов.
Не пропустите: Футболист "Спартака" женился в 20 лет. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Карпина серьёзно наказали за бросок бутылки в сторону судьи
-
СМИ: Бензема сыграет на Евро-2020
-
Официально: Рондон покинул ЦСКА
-
Битва за Лигу Чемпионов в АПЛ, приключения Головина в финале Кубка Франции: рассказываем о самых интересных матчах ближайших дней
-
"Сочи" продлил контракты с пятью игроками, Заболотный ушёл в ЦСКА
Лента новостей
-
Олич высказался о скандальной ситуации с возможным отъездом в сборную Хорватии
-
Назван состав символической сборной сезона РПЛ от Opta Sports
-
Форвард "Спартака" Ларссон и еще трое "россиян" вызваны в сборную Швеции на Евро-2020
-
Джикия назвал условие для продления контракта со "Спартаком"
-
Клозе покинет "Баварию"
-
Президент "Урала" высказался о будущем в команде Павла Погребняка
-
Ребров рассказал, как Тедеско смотивировал игроков "Спартака" на камбэк в матче с "Ахматом"
-
"Бавария" нацелилась на бразильца из "Барселоны"
-
Карпин назвал причину ухода Еременко из "Ростова"
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Атлетико"
-
"Ростов" объявил о первом трансфере после завершения сезона (фото)
-
В ЦСКА отреагировали на временное возвращение Олича в сборную Хорватии
-
Отец итальянского форварда устроил погром на автостоянке "Ромы"
-
Стадион "Локомотива" может быть снесен в ближайшее время. Клуб нашел замену в Москве
-
Артем Милевский летом сменит клуб
-
В Кремле оценили шансы сборной России дойти до финала Евро-2020
-
Владелец "Сочи" Ротенберг недоволен обстоятельствами ухода Заболотного в ЦСКА
-
Карпин прокомментировал дисквалификацию от КДК РФС
-
Пропавшего в Беларуси футболиста нашли в Польше
-
"Спартак" определился с будущим Мелкадзе