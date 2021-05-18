Ребров рассказал, как Тедеско смотивировал игроков "Спартака" на камбэк в матче с "Ахматом"

Фото: твиттер "Чемпионата"/Автор неизвестен

Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров рассказал, как главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско смотивировал команду отыграться после проигранного первого тайма с разницей в два мяча в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским "Ахматом" (2:2).

"Никогда не забуду перерыв с "Ахматом". Как Тедеско сначала успокоил, а потом настроил команду на второй тайм. Мы зашли в раздевалку, все начали друг другу пихать. Тедеско сказал: "Так, все замолчали. Я буду говорить". И сказал: "Парни, кто не верит, что мы сейчас выйдем и отыграемся, просите замену и уходите с поля. Я не обижусь. Мне сейчас нужно только те, кто будет верить. Я уверен, все получится", – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

Благодаря ничьей "Спартак" занял второе место в чемпионате России и гарантировал себе попадание в квалификационный раунд Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Футболист "Спартака" женился в 20 лет. | http://soccernews.ru