Ребров рассказал подробности перехода Дзюбы из "Спартака" в "Зенит"
Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал, что бывший нападающий московского клуба Артем Дзюба не хотел переходить в "Зенит".
"Я хорошо помню то время: мы постоянно общались, он хотел остаться, всё долго обдумывал и, конечно, понимал, что будет дальше. Говорил: "Это тяжелый переход, я этого не хочу. Понимаю, что за этим будет стоять". Мы хотели, чтобы он остался, и переживали, когда он ушел", - приводит слова Реброва "Чемпионат".
31-летний Дзюба является воспитанником "Спартака". За московский клуб он провел 164 матча, забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи. В "Зенит" он перешел в 2015 году на правах свободного агента. В составе петербургского клуба забил 65 мячей и отдал 47 голевых пасов в 165 поединках.
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|Тамбов
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