Ребров разобрал судейство в матче "Спартак" - "Краснодар"

Фото инстаграм Артёма Реброва

Технический координатор московского "Спартака" Артём Ребров перечислил спорные, по его мнению, судейские решения в матче 21-го тура РПЛ между "красно-белыми" и "Краснодаром".

Напомним, что "быки" победили в Москве со счётом 2:1. Встречу обслуживала судейская бригада Евгения Кукуляка.

"За время своей карьеры я никогда не комментировал работу судей. И сейчас не собираюсь этого делать. Всегда после поражения нужно в первую очередь искать причину в себе. Но можно же просто порассуждать о моментах вчерашнего матча?!

Моё мнение: в эпизоде со штрафным ударом мяч попал в плечо Кофрие, а не в руку. Вне игры я не увидел, когда Бакаев забивал гол. Шамар [Николсон] сыграл рукой, но перед этим мяч попал в руку защитника "Краснодара". И если бы не гол, то "быкам" можно было смело назначить пенальти. Одиннадцатиметровый в наши ворота? Вот честно, раз 20 пересматривал эпизод, так и не понял, где там повод для "точки".

Ну а нам ещё очень многому предстоит научиться, нужно продолжать работать и улучшать свою игру. Что мы и продолжим делать уже сегодня! Идём дальше", - написал Ребров в своём телеграм-канале.

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