Ребров: "Спартак" становится все сильнее, главные победы ждут нас впереди"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров высказался по поводу матча 24-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0).

"Хочу поздравить всех нас с возвращением футбола на любимую "Открытие Арена". Спасибо всем тем, кто смог попасть на арену и до последних секунд матча гнал команду вперед!

Меня, как игрока, болельщика и даже фаната "Спартака" очень радует присутствие в заявке и на поле большого количества молодых ребят. Дед, Андрей Ещенко, рядом с молодежью даже ты стал моложе выглядеть. Ребята бились и отдавали себя игре полностью. Команда оставила на поле все силы и до победы не хватило буквально чуточку.

Сегодня мы заслуживали победы, но я призываю не заострять внимания на любые внешние факторы, не позволившие нам взять 3 очка, а сосредоточиться на нашей игре. От матча к матчу мы становимся все сильнее и главные победы ждут нас впереди! Желаю всем хорошего вечера. Берегите себя и свои нервы, уже совсем скоро они всем нам понадобятся вновь", - написал Ребров в инстаграме.

После 24 туров РПЛ "Спартак" занимает 6 место в турнирной таблице.

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