Ребров: "Спартак" становится все сильнее, главные победы ждут нас впереди"
Голкипер "Спартака" Артем Ребров высказался по поводу матча 24-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0).
"Хочу поздравить всех нас с возвращением футбола на любимую "Открытие Арена". Спасибо всем тем, кто смог попасть на арену и до последних секунд матча гнал команду вперед!
Меня, как игрока, болельщика и даже фаната "Спартака" очень радует присутствие в заявке и на поле большого количества молодых ребят. Дед, Андрей Ещенко, рядом с молодежью даже ты стал моложе выглядеть. Ребята бились и отдавали себя игре полностью. Команда оставила на поле все силы и до победы не хватило буквально чуточку.
Сегодня мы заслуживали победы, но я призываю не заострять внимания на любые внешние факторы, не позволившие нам взять 3 очка, а сосредоточиться на нашей игре. От матча к матчу мы становимся все сильнее и главные победы ждут нас впереди! Желаю всем хорошего вечера. Берегите себя и свои нервы, уже совсем скоро они всем нам понадобятся вновь", - написал Ребров в инстаграме.
Друзья, всем привет! Хочу поздравить всех нас с возвращением футбола на любимую @otkritiearena_official Спасибо всем тем, кто смог попасть на арену и до последних секунд матча гнал команду вперёд! ⠀ Меня, как игрока, болельщика и даже фаната @fcsm_official очень радует присутствие в заявке и на поле большого количества молодых ребят. Дед, @eshchenko.andrey рядом с молодежью даже ты стал моложе выглядеть Ребята бились и отдавали себя игре полностью. Команда оставила на поле все силы и до победы не хватило буквально чуточку...... ⠀ Сегодня мы заслуживали победы, но я призываю не заострять внимания на любые внешние факторы, не позволившие нам взять 3 очка, а сосредоточиться на нашей игре. От матча к матчу мы становимся всё сильнее и главные победы ждут нас впереди! Желаю всем хорошего вечера. Берегите себя и свои нервы, уже совсем скоро они всем нам понадобятся вновь #ребро32 #спартакмосква #одинзавсехивсезаодного
После 24 туров РПЛ "Спартак" занимает 6 место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22