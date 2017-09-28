Ребров: "Всем спасибо за беспокойство"

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Ребров: "Всем спасибо за беспокойство"

Голкипер московского "Спартака" Артём Ребров выразил благодарность болельщикам своей команды.

"Ещё повоюем. Всем спасибо за беспокойство, всё хорошо" - написал 33-летний страж ворот в инстаграме.

Напомним, что Ребров избежит операции на колене и пропустит не так много, как изначально ожидалось. | http://soccernews.ru

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