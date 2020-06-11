Ребров высказался о тренировках "Спартака" в Тарасовке
Голкипер "Спартака" Артем Ребров рассказал, что думает о возобновлении тренировок в Тарасовке после карантина.
Отметим, что сегодня сборы подошли к концу и футболисты покинули базу.
"Сложно передать, как для нас, футболистов, долго тянулись недели самоизоляции. Быть выброшенным из привычного образа и уклада жизни и сохранить себя в форме - задача, прямо скажу, непростая!
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Однако долгожданные тренировки и первый сбор быстро вернули всех в необходимые кондиции. Все игроки и тренерский штаб "Спартака" выполнили серьезный объем работы, ударно потрудились, и к первой игре с туляками мы будем готовы показать плоды нашего труда!
Кроме того, хотелось бы отметить, что тренировки проходили в родной Тарасовке. Мы снова оказались в своих пронизанных спартаковским духом номерах!
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В перерывах между насыщенными тренировками успел прочитать несколько интереснейших книг, повысить уровень владения английским языком и в целом "прокачать" себя. А вы чем занимаетесь? Что нового?" - написал Ребров в соцсети.
Розыгрыш РПЛ возобновится 19 июня. 20 июня "Спартак" на выезде сыграет в гостях с тульским "Арсеналом".
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