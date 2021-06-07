Ребров: "Я никому не пожелаю того, что пережил за последние 2 недели"

Фото: инстаграм жены Сергея Реброва

Украинский тренер Сергей Ребров рассказал, почему он принял решение покинуть венгерский "Ференцварош", с которым он три раза подряд становился чемпионом Венгрии.

"Я никому не пожелаю того, что пережил за последние 2 недели. Я почти не спал, мозг был постоянно в напряжении. В отпуске я не мог уделить время своим детям. Меня удивили заголовки в газетах, что я хотел уйти из "Ференцвароша". Такого не было.

Президент "Ференцвароша" заверил меня, что без моего согласия не будет подписывать футболистов, но вскоре у нас появился новичок. Поэтому через агента я сообщил, что не хочу продолжать работу в таких условиях.

К тому же в клубе был тот, кто со мной конфликтовал. Позвольте мне не называть имя. Это один из лидеров команды. Такое бывает, но конфликт можно было разрешить.

Я не хотел покидать Будапешт. Мы с семьей полюбили этот город и в мае смотрели новую квартиру. Мы искали дом в городе, но теперь это уже не актуально. Если бы все зависело от меня, то я бы не ушел из клуба, который я полюбил всем сердцем", - приводит слова Реброва Nemzetisport.

Напомним, что 47-летний Ребров принял решение возглавить "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов.

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