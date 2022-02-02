Ребров ярко высказался о новичке "Спартака" Свинове
Фото: инстаграм Артема Реброва/Автор неизвестен
Технический координатор "Спартака" Артем Ребров рассказал, что это он порекомендовал московскому клубу купить вратаря Илью Свинова.
"Каттани обозначил, что во вратарской теме решать должен вратарь. Клуб очертил список из нескольких вариантов. Из этого списка я выбрал Свинова. Мое мнение сошлось еще с несколькими людьми. Мне было интересно. Я волновался, потому что от этого зависело, кого возьмет клуб. Но потом понял, что переживать незачем. Нужно было просто использовать свой опыт, чтобы выбрать. Дальше – дело за Ильей.
О его фамилии задумался в последнюю очередь. Сначала даже не понимал шуток, а потом такой: "Блин, да с такой фамилией грех не играть в "Спартаке", – приводит слова Реброва "Чемпионат".
21-летний Свинов перешел в "Спартак" из воронежского "Факела". Сумма трансфера составила 250 тысяч евро. Голкипер заключил с "красно-белыми" контракт до лета 2025 года.
Свинов выступал за "Факел" с лета 2021 года. Всего за клуб он провел 24 матча и пропустил 22 гола.
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