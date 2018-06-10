Реца стал игроком "Аталанты"

"Аталанта" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Вислы" Аркадиуша Рецы.

Сумма трансфера и условия контракта между сторонами пока не разглашаются.

Реца выступал за "Вислу" с 2015 года, сыграл 93 матча и забил 19 голов.

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