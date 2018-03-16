"Ред Булл" – "Боруссия" Дортмунд - 0:0 (обзор)

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"Ред Булл" – "Боруссия" Дортмунд - 0:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Ред Буллом" и дортмундской "Боруссией" (0:0).

Видео: "Ред Булл" – "Боруссия" Дортмунд.

Не пропустите: "Ред Булл" сыграл вничью с "Боруссией" и вышел в 1/4 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru

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