"Ред Булл" довел беспроигрышную серию в еврокубках до 18 матчей



В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Ред Булл" на выезде обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:1.

Благодаря этому беспроигрышная серию австрийцев в еврокубках увеличилась до 18 матчей - 11 побед, 7 ничьих.

В последний раз "быки" проиграли в октябре 2016 года в матче с "Ниццей" (0:1).

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