"Ред Булл" и "Коньяспор" сыграли вничью, "Гимарайнш" победил "Марсель"

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"Ред Булл" и "Коньяспор" сыграли вничью, "Гимарайнш" победил "Марсель"

Завершились матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе I. "Ред Булл" на своем поле разошелся миром с "Коньяспором", "Гимарайнш" дома обыграл "Марсель".

"Ред Булл" Австрия – "Коньяспор" Турция - 0:0

"Ред Булл": Станкович, Пауло Миранда, Ульмер, Лайнер, Чалета-Цар, Эдара (Ябо, 74), Самассеку, Вольф (Минамино, 69), Бериша, Гульбрандсен (Шлагер, 87), Дабур.

"Коньяспор": Кырынтылы, Ай, Озторун, Скубиц, Моке, Араз (Фофана, 62), Бурабия, Милошевич (Фындыклы, 89), Йонссон (Чамдалы, 46), Шахинер, Эвуна.

"Гимарайнш" Португалия – "Марсель" Франция - 1:0 (0:0)
Гол: Уртадо, 80 - 1:0

"Гимарайнш": Жоау Мигел, Жубал, Конан, Жоау Аурелиу (Гарсия, 83), Валенте, Уртадо (Морену, 89), Вакасо, Рафинья (Элдер Феррейра, 71), Франсишку Рамуш, Элдон, Мартинс.

"Марсель": Манданда, Абденнур, Рами, Амави, Камара, Лопес (Сакаи, 76), Луис Густаво (Митроглу, 83), Сансон, Сарр, Н`Жи (Товен, 67), Жермен.

Удаления: Эвра (перед матчем), Камара (86).

Положение команд: Ред Булл - 8, Марсель - 6, Гимарайнш, Коньяспор - 4.

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