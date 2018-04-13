"Ред Булл" - "Лацио" - 4:1 (обзор)

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"Ред Булл" - "Лацио" - 4:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между "Ред Буллом" и "Лацио" (4:1).

Видео: "Ред Булл" - "Лацио".

Не пропустите: "Зальцбург" за четыре минуты разгромил "Лацио" и вышел в 1/2 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru

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