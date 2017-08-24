"Ред Булл", "Маккаби", "Эстерсунд" и "Шериф" идут дальше

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"Ред Булл", "Маккаби", "Эстерсунд" и "Шериф" идут дальше

Представляем результаты матчей плей-офф раунда Лиги Европы.

"Маккаби Тель-Авив" – "Альтах" 2:2

Голы: Айгнер, 20 - 0:1, Кьяртанссон, 41 - 1:1, Нетцер, 59 - 1:2, Еини, 73 - 2:2

"Маккаби Тель-Авив": Райкович, Тиби, Давидзада, Шпунгин (Ацили, 66), Бен Хаим, Баттоккио, Миха (Филипенко, 86), Еини, Рикан (Сушич, 73), Шенфельд, Кьяртанссон.

"Альтах": Кобрас, Цех, Линхарт, Шрайнер, Нутц (Гебауэр, 74), Нетцер, Саломон, Нгамале, Добрас, Пизингер (Цвишенбруггер, 84), Айгнер (Грбич, 89).

Предупреждения: Тиби (35), Шрайнер (63), Нгамале (70), Нетцер (79), Айгнер (82), Саломон (87).

Первый матч – 1:0.


"Шериф" – "Легия" 0:0

"Шериф": Микулич, Кулушич, Посмак, Сушич, Брезовец (Балима, 65), Трипич (Виктор, 77), Баяла, Антон, Бадибанга (Маседа, 60), де Нойер, Кристиано.

"Легия": Маляж, Домбровски, Глоушек, Енджейчик, Паздан, Йодловец (Садику, 76), Мулен, Хямяляйнен, Кухарчик (Шиманьски, 84), Мончиньски, Надь (Илдеберту, 65).

Предупреждения: Надь (27), Паздан (38), Домбровски (68), Кухарчик (78), Балима (80), Кристиано (85), Маседа (88).

Удаление: Паздан (39).

Первый матч – 1:1.


"Ред Булл" – "Вииторул" 4:0

Голы: Дабур, 7 - 1:0, Гульбрандсен, 38 - 2:0, Бериша (пен), 52 - 3:0, Эдара, 88 - 4:0

"Ред Булл": Вальке, Ульмер, Понграчич, Чалета-Цар, Лайнер, Вольф (Жатковски, 46), Самассеку, Бериша (Эдара, 65), Ябо, Гульбрандсен (Дака, 56), Дабур.

"Вииторул": Бузбуки, Бэлуцэ, Рэдой, Ходороджа, Думитраш, Херя, Цыру, Константин (Дани Лопес, 46), Цукудян (Дрэгуш, 24), Чоаблэ (Кицу, 58), Вынэ.

Предупреждения: Понграчич (36), Вынэ (45), Ходороджа (52).

Первый матч – 3:1.


"Эстерсунд" – ПАОК 2:0

Голы: Годдос, 71 - 1:0, Годдос, 78 - 2:0

"Эстерсунд": Кейта, Петтерссон, Мукииби (Видгрен, 67), Соми (Сема, 60), Папаяннопулос, Хопкатт (Менса, 90), Эдвардс, Айеш, Баширу, Годдос, Нури.

ПАОК: Рей, Креспо, Варела, Леовац, Лео Матос, Мак (Лимниос, 86), Цимирот (Кулурис, 81), Джалма, Шахов, Бисесвар (Педро Энрике, 60), Прийович.

Предупреждения: Мукииби (19), Лео Матос (20), Прийович (27), Петтерссон (68), Педро Энрике (70), Цимирот (76), Хопкатт (84), Нури (90), Айеш (90).

Первый матч – 1:3. | http://soccernews.ru

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