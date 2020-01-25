Red Bull не планирует покупать "Спартак"
Слухи о желании австрийской компании Red Bull купить московский "Спартак" не соответствуют действительности, сообщает газета Salzburger Nachrichten.
Ранее в СМИ появлялась информация, что производитель энергетических напитков может приобрести контрольный пакет акций "красно-белых", а также переименовать домашний стадион команды "Открытие Арену".
Напомним, что с 2003 года "Спартаком" владеет Леонид Федун, однако он намерен в ближайшие годы передать клуб в собственность болельщикам.
В текущем сезоне подопечные Доменико Тедеско выступают крайне нестабильно, поэтому занимают только 10-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
Не пропустите: Бывший шеф-скаут "Спартака" рассказал, почему трансфер Деми де Зеува оказался провальным. | http://soccernews.ru
главное
-
Трансфер российского футболиста вошёл в топ-10 самых дорогих сделок в истории
-
Без АПЛ, зато с Римским дерби, немецким вратарским казусом и экзаменом для Сетьена: разбираем, что посмотреть на выходных
-
Холанд установил два рекорда Бундеслиги
-
Главные новости дня: 24 января
-
Дубль Холанда помог дортмундской "Боруссии" разгромить "Кельн"
Лента новостей
-
Сёмин просил подписать Комличенко, руководство "Локомотива" отказало тренеру
-
Четыре клуба поспорят за вингера "Барселоны"
-
Моуринью пожаловался на календарь "Тоттенхэма"
-
"РБ Лейпциг" купил воспитанника "Барселоны"
-
"Рубин" в товарищеском матче победил "Слован"
-
Трансфер российского футболиста вошёл в топ-10 самых дорогих сделок в истории
-
"Ювентус" и "Ливерпуль" ведут борьбу за хавбека "Реала"
-
Без АПЛ, зато с Римским дерби, немецким вратарским казусом и экзаменом для Сетьена: разбираем, что посмотреть на выходных
-
Тарасов забил дебютный гол за "Рубин"
-
Президент Венесуэлы Мадуро предлагал Марадоне возглавить сборную своей страны
-
Кариус хочет уйти из "Бешикташа"
-
Переход Комличенко в "Динамо": медобследование успешно пройдено, осталось подписать контракт
-
Слуцкий высказался о прогрессе Головина
-
Форвард "Локомотива" ушёл в клуб ФНЛ
-
"Барселона" согласовала трансфер "нового Дани Алвеса"
-
Санчо лидирует по количеству ассистов за два последних сезона в топ-5 лигах Европы
-
Red Bull не планирует покупать "Спартак"
-
Кикнадзе назвал главные задачи "Локомотива" на 2020 год
-
"Арсенал" близок к приобретению защитника "Фламенго"
-
Фактор Златана: "Милан" одержал 4 победы в 5 матчах после возвращения Ибрагимовича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15