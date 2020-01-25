Red Bull не планирует покупать "Спартак"

Слухи о желании австрийской компании Red Bull купить московский "Спартак" не соответствуют действительности, сообщает газета Salzburger Nachrichten.

Ранее в СМИ появлялась информация, что производитель энергетических напитков может приобрести контрольный пакет акций "красно-белых", а также переименовать домашний стадион команды "Открытие Арену".

Напомним, что с 2003 года "Спартаком" владеет Леонид Федун, однако он намерен в ближайшие годы передать клуб в собственность болельщикам.

В текущем сезоне подопечные Доменико Тедеско выступают крайне нестабильно, поэтому занимают только 10-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.

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