"Ред Булл" отказал "Спартаку" в продаже своего защитника

Теги ред булл зальцбургспартак москвадуйе чалета-цар

"Ред Булл" отказал "Спартаку" в продаже своего защитникаАвстрийский "Ред Булл" отказал московскому "Спартаку" в продаже своего защитника Дуйе Чалеты-Цара.

Об этом, как информирует Kurier, сообщил спортивный директор "быков" Кристоф Фройнд. В частности, он заявил: "Мы не продадим его в это трансферное окно".

За 21-летнего бека "красно-белые" готовы были заплатить 12 миллионов евро.

Напомним, Тигиев рассказал, когда вернется в строй. | soccernews.ru

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