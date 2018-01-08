"Ред Булл" отказал "Спартаку" в продаже своего защитника

Австрийский "Ред Булл" отказал московскому "Спартаку" в продаже своего защитника Дуйе Чалеты-Цара.

Об этом, как информирует Kurier, сообщил спортивный директор "быков" Кристоф Фройнд. В частности, он заявил: "Мы не продадим его в это трансферное окно".

За 21-летнего бека "красно-белые" готовы были заплатить 12 миллионов евро.

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