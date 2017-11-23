"Ред Булл" разгромил "Гимарайнш", "Коньяспор" и "Марсель" разошлись миром

Завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы в группе I. "Ред Булл" на своем поле крупно победил "Гимарайнш" и завоевал путевку в плей-офф. "Коньяспор" и "Марсель" сыграли вничью.

"Ред Булл" Австрия – "Гимарайнш" Португалия - 3:0 (2:0)

Голы: Дабур, 26 - 1:0, Ульмер, 45 - 2:0, Хван Хи Чхан, 67 - 3:0

"Ред Булл": Вальке, Понграчич, Ульмер, Лайнер, Чалета-Цар, Шлагер, Эдара, Бериша, Минамино (Жатковски, 71), Гульбрандсен (Хван Хи Чхан, 61), Дабур (Тетте, 86).

"Гимарайнш": Дуглас Жезус, Педро Энрике (Элдон, 60), Конан, Гарсия, Уртадо (Жубал, 60), Селис, Вакасо, Стерджен, Франсишку Рамуш, Рафинья (Элдер Феррейра, 72), Мартинс.

"Коньяспор" Турция – "Марсель" Франция - 1:1 (0:0)

Голы: Скубиц, 82 (с пенальти) - 1:0, Моке, 90 (автогол) - 1:1

"Коньяспор": Кырынтылы, Филипович, Озторун, Скубиц, Моке, Бурабия, Фындыклы (Чамдалы, 59), Милошевич, Араз, Фофана (Эзекиэл, 80), Эвуна (Шахинер, 69).

"Марсель": Манданда, Рами, Амави, Сакаи, Роланду, Замбо-Ангисса (Сарр, 84), Луис Густаво, Окампос (Пайет, 65), Товен (Н`Жи, 69), Сансон, Жермен.

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