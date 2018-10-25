"Ред Булл" разгромил "Русенборг", "РБ Лейпциг" победил "Селтик"

Завершились матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы в группе В. "Ред Булл" на своем поле с крупным счетом победил "Русенборг", "РБ Лейпциг" оказался сильнее "Селтика".

"Ред Булл" Австрия – "Русенборг" Норвегия - 3:0 (1:0)

Голы: Дабур, 34 - 1:0, Вольф, 53 - 2:0, Дабур, 59 (с пенальти) - 3:0

"Ред Булл": Вальке, Рамальо, Ульмер, Понграчич, Лайнер, Эдара, Самассеку (Шлагер, 75), Юнузович, Вольф (Минамино, 82), Гульбрандсен, Дабур (Превляк, 72).

"Русенборг": Хансен, Герсбах, Хеденстад, Шербечич, Ховланд, Лундему, Йенсен (Денич, 71), Конрадсен, Бендтнер (Вильхьяльмссон, 56), де Ланле (Адегбенро, 66), Леви.

"РБ Лейпциг" Германия – "Селтик" Шотландия - 2:0 (2:0)

Голы: Кунья, 31 - 1:0, Брума, 35 - 2:0

"РБ Лейпциг": Мвого, Упамекано, Орбан, Клостерманн, Саракки, Забитцер (Ильзанкер, 61), Лаймер, Кампль (Майетшак, 84), Брума, Огюстен, Матеус Кунья.

"Селтик": Гордон, Шимунович (Хендри, 75), Тирни, Боята, Гамбоа (Люстиг, 46), Куасси, Нтчам, Кристи, Макгрегор, Морган (Синклэйр, 71), Эдуар.

Положение команд: Ред Булл - 9, РБ Лейпциг - 6, Селтик - 3, Русенборг - 0.

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