"Ред Булл" разгромил "Шкендию" в квалификации Лиги Чемпионов

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"Ред Булл" разгромил "Шкендию" в квалификации Лиги Чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов австрийский "Ред Булл" на своем поле разгромил македонскую "Шкендию".

"Ред Булл" Австрия – "Шкендия" Македония - 3:0 (2:0)
Голы: Дабур, 16 (с пенальти) - 1:0, Дабур, 45 - 2:0, Самассеку, 81 (с пенальти) - 3:0

"Ред Булл": Станкович, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Понграчич, Ябо (Минамино, 73), Самассеку, Шлагер (Мвепу, 83), Юнузович, Вольф, Дабур (Дака, 90).

"Шкендия": Захов, Муслиу, Мурати (Мици, 75), Бейтулаи, Адили, Алими, Тотре, Сельмани (Эмини, 62), Нафиу, Жуниор (Шефити, 90), Ибраими.

Удаление: Юнузович (83).

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