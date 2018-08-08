"Ред Булл" – "Шкендия" - 3:0 (обзор)

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"Ред Булл" – "Шкендия" - 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между "Ред Буллом" и "Шкендией" - 3:0.

Видео: "Ред Булл" – "Шкендия" - 3:0.

Не пропустите: "Ред Булл" разгромил "Шкендию" в квалификации Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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