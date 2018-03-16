"Ред Булл" сыграл вничью с "Боруссией" и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Ред Булл" разошелся миром с дортмундской "Боруссией". По сумме двух встреч путевку в четвертьфинал завоевали австрийцы.

"Ред Булл" Австрия – "Боруссия" Дортмунд, Германия - 0:0 - первый матч - 2:1

"Ред Булл": Вальке, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Чалета-Цар, Эдара (Ябо, 82), Шлагер (Вольф, 79), Самассеку, Бериша, Хван Хи Чхан (Гульбрандсен, 66), Дабур.

"Боруссия" Д: Бюрки, Загаду, Шмельцер, Пишчек, Папастатопулос, Дауд, Кастро (Геррейру, 62), Гетце (Филипп, 46), Шюррле, Ройс (Исак, 46), Батшуайи.

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