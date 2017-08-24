"Ред Булл" – "Вииторул" - 4:0, "Эстерсунд" – ПАОК - 2:0 (обзоры)

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"Ред Булл" – "Вииторул" - 4:0, "Эстерсунд" – ПАОК - 2:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы.

"Ред Булл" – "Вииторул" - 4:0

"Эстерсунд" – ПАОК - 2:0

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