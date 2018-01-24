"Ред Булл Зальцбург" и "Хоффенхайм" поборются за форварда "Ахмата"

"Ред Булл Зальцбург", "Хоффенхайм" и "Аланьяспор" проявляют интерес к нападающему "Ахмата" Идрису Умаеву, сообщает Sporundibi.

По сведениям издания, эти клубы могут приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и уже начали переговоры с грозненцами.

В этом сезоне 19-летний Умаев провел 16 матчей за молодежный состав "Ахмата" и забил 14 голов.

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