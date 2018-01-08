"Ред Булл Зальцбург" назвал "Локомотиву" цену на Даббура

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"Ред Булл Зальцбург" назвал "Локомотиву" цену на Даббура

Спортивный директор "Ред Булл Зальцбург" Кристоф Фройнд назвал цену на нападающего Мунаса Даббура, в услугах которого заинтересован московский "Локомотив"

"Интерес со стороны "Локомотива" есть, но конкретного предложения не было. Если нам предложат 15 миллионов евро и более, придётся вести переговоры. Но мы не хотим продавать ключевых игроков" - сказал функционер.

В этом сезоне 25-летний Даббур сыграл за "РБ Зальцбург" 31 матч, забил 17 голов и сделал 4 ассиста. | http://soccernews.ru

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