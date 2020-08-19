"Ред Булл Зальцбург" обыграл "Лион" в четвертьфинале юношеской ЛЧ. Команды забили семь голов
В матче 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА австрийский "Ред Булл Зальцбург" обыграл "Лион" со счетом 4:3 и завоевал путевку в полуфинал.
За выход в финал австрийский клуб поборется с победителем пары "Интер" (Италия) - "Реал" (Испания).
"Ред Булл Зальцбург" Австрия - "Лион" Франция - 4:3 (2:1)
Голы: Сумаре, 30 - 0:1, Око, 39 - 1:1, Адаму, 45 - 2:1, Адаму, 54 - 3:1, Адаму, 55 - 4:1, да Силва, 71 - 4:2, Висса, 78 - 4:3
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