"Ред Булл Зальцбург" победил "Маккаби" в квалификации Лиги чемпионов

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"Ред Булл Зальцбург" победил "Маккаби" в квалификации Лиги чемпионов

В первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов "Ред Булл Зальцбург" на выезде обыграл "Маккаби" со счетом 2:1. Победу "быкам" принесли голы Доминика Собослаи и Масая Окугавы. В составе израильтян отличился Дан Битон.

"Маккаби" Тель-Авив, Израиль – "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 1:2 (1:0)
Голы: Битон, 9 - 1:0, Собослаи, 49 (с пенальти) - 1:1, Окугава, 57 - 1:2

"Маккаби": Тененбаум, Балтакса, Давидзада, Тиби, Алмог, Карзев (Шехтер, 71), Еини, Битон, Голаса, Барский (Бен Хаим, 61), Битон.

"Ред Булл Зальцбург": Станкович, Ульмер, Кристенсен, Рамальо, Вебер, Бернед, Собослаи, Окугава (Окафор, 76), Мвепу, Бериша (Койта, 46), Дака.

"Славия" Чехия – "Мидтьюлланд" Дания - 0:0

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