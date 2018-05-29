"Ред Булл Зальцбург" продлил контракт с главным тренером
"Ред Булл Зальцбург" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Марко Розе.
41-летний специалист заключил с "быками" соглашение, рассчитанное до лета 2020 года.
В минувшем сезоне "Ред Булл Зальцбург" под руководством Розе выиграл чемпионат Австрии, а также дошёл до полуфинала Лиги Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зальцбург
|36
|81
|2
|Аустрия Вена
|36
|63
|3
|Штурм Грац
|36
|60
|4
|Райндорф Альтах
|36
|53
|5
|Рапид Вена
|36
|46
|6
|Адмира
|36
|46
|7
|Маттерсбург
|36
|43
|8
|Wolfsberger AC
|36
|42
|9
|Ст. Пелтен
|36
|37
|10
|Рид
|36
|35