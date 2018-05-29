"Ред Булл Зальцбург" продлил контракт с главным тренером

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"Ред Булл Зальцбург" продлил контракт с главным тренером

"Ред Булл Зальцбург" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Марко Розе.

41-летний специалист заключил с "быками" соглашение, рассчитанное до лета 2020 года.

В минувшем сезоне "Ред Булл Зальцбург" под руководством Розе выиграл чемпионат Австрии, а также дошёл до полуфинала Лиги Европы.

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