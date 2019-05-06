"Ред Булл Зальцбург" стал чемпионом Австрии

"Ред Булл Зальцбург" досрочно завоевал титул чемпиона Австрии.

В воскресенье в матче 29-го тура чемпионата "быки" обыграли венскую "Аустрию" со счетом 2:1 и стали недосягаемыми для конкурентов.

Стоит отметить, что "Ред Булл Зальцбург" стал чемпионом своей страны в шестой раз подряд и в 13-й в истории.

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