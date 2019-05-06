"Ред Булл Зальцбург" стал чемпионом Австрии
"Ред Булл Зальцбург" досрочно завоевал титул чемпиона Австрии.
В воскресенье в матче 29-го тура чемпионата "быки" обыграли венскую "Аустрию" со счетом 2:1 и стали недосягаемыми для конкурентов.
Стоит отметить, что "Ред Булл Зальцбург" стал чемпионом своей страны в шестой раз подряд и в 13-й в истории.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зальцбург
|36
|81
|2
|Аустрия Вена
|36
|63
|3
|Штурм Грац
|36
|60
|4
|Райндорф Альтах
|36
|53
|5
|Рапид Вена
|36
|46
|6
|Адмира
|36
|46
|7
|Маттерсбург
|36
|43
|8
|Wolfsberger AC
|36
|42
|9
|Ст. Пелтен
|36
|37
|10
|Рид
|36
|35