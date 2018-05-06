"Ред Булл Зальцбург" в пятый раз подряд стал чемпионом Австрии

Теги австрияред булл зальцбург

"Ред Булл Зальцбург" в пятый раз подряд стал чемпионом Австрии

В матче 33-го тура чемпионата Австрии "Ред Булл" Зальцбург" разгромил "Штурм" со счетом 4:1 и обеспечили себе чемпионский титул.

Стоит отметить, что "быки" завоевали золотые медали в пятый раз подряд и в 12-й подряд.

В 2006 году клуб стал собственностью концерна "Ред Булл" и выиграл 9 чемпионатов из 12.

Напомним, что в этом сезоне "Зальцбург" дошел до полуфинала Лиги Европы.

Не пропустите: В полуфиналах Лиги Европы "Арсенал" сыграет с "Атлетико", "Марсель" встретится с "Зальцбургом". | http://soccernews.ru

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