"Ред Булл Зальцбург" в пятый раз подряд стал чемпионом Австрии

В матче 33-го тура чемпионата Австрии "Ред Булл" Зальцбург" разгромил "Штурм" со счетом 4:1 и обеспечили себе чемпионский титул.

Стоит отметить, что "быки" завоевали золотые медали в пятый раз подряд и в 12-й подряд.

В 2006 году клуб стал собственностью концерна "Ред Булл" и выиграл 9 чемпионатов из 12.

Напомним, что в этом сезоне "Зальцбург" дошел до полуфинала Лиги Европы.

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