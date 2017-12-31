Редакция Soccernews поздравляет всех болельщиков с наступающим Новым годом

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Редакция Soccernews поздравляет всех болельщиков с наступающим Новым годомАдминистрация сайта soccernews.ru в канун Нового года поздравляет наших любимых пользователей с наступающими праздниками. Мы желаем Вам крепкого здоровья, успехов, радости и исполнения желаний! Чтобы Ваши любимые команды чаще радовали Вас красивой игрой и завоеванными трофеями. Мы же со своей стороны постараемся еще оперативнее, информативнее и качественнее освещать наиболее актуальные события в мире футбола.

Любите футбол! С праздником, друзья!

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комментарии
Зенден

Всех с наступившим!))) Здоровья всем и удачи в Новом Году!)))

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РМ

С новым годом всех, особенно барсуков!!!

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Strateg

Всех с наступающим!

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Strateg

Всех с наступающим!

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Strateg

Всех с наступающим!

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Strateg

Всех с наступающим!

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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