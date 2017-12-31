Редакция Soccernews поздравляет всех болельщиков с наступающим Новым годом

Администрация сайта soccernews.ru в канун Нового года поздравляет наших любимых пользователей с наступающими праздниками. Мы желаем Вам крепкого здоровья, успехов, радости и исполнения желаний! Чтобы Ваши любимые команды чаще радовали Вас красивой игрой и завоеванными трофеями. Мы же со своей стороны постараемся еще оперативнее, информативнее и качественнее освещать наиболее актуальные события в мире футбола.

Любите футбол! С праздником, друзья!

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