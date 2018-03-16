Редактор "Спорт-Экспресса" о травме Кокорина: "Возмездие все же должно было прийти"
Первый заместитель главного редактора газеты "Спорт-Экспресс" Дмитрий Симонов прокомментировал травму форварда "Зенита" Александра Кокорина.
"Когда у тебя было столько неотвеченного доверия и неиспользованных шансов, ты настолько спускал в пустоту свой талант, и когда ты совершал столько глупых и неправильных дел, возмездие все же должно было прийти.
Пусть и с опозданием? Разве нет?" - написал Симонов в своем твиттере.
Отметим, что позже пост был удален.
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