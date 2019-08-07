"Рединг" близок к подписанию трансферной цели российских топ-клубов

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"Рединг" близок к подписанию трансферной цели российских топ-клубов

Нападающий "Интера" Георге Пушкаш в ближайшее время станет игроком "Рединга", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, сумма трансфера составит 8,7 миллионов евро. Детали личного контракта между клубом и игроком пока неизвестны.

"Рединг" в гонке за перспективным румыном опередил московские "Спартак" и ЦСКА, а также "Бирмингем" и "Брайтон".

23-летний Пушкаш прошлый сезон провёл в аренде в "Палермо". На счету форварда 9 забитых голов в 33 матчах. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.

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