"Рединг" близок к подписанию трансферной цели российских топ-клубов
Нападающий "Интера" Георге Пушкаш в ближайшее время станет игроком "Рединга", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, сумма трансфера составит 8,7 миллионов евро. Детали личного контракта между клубом и игроком пока неизвестны.
"Рединг" в гонке за перспективным румыном опередил московские "Спартак" и ЦСКА, а также "Бирмингем" и "Брайтон".
23-летний Пушкаш прошлый сезон провёл в аренде в "Палермо". На счету форварда 9 забитых голов в 33 матчах. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.
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|46
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|Астон Вилла
|46
|83
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|Мидлсбро
|46
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|6
|Дерби Каунти
|46
|75
|7
|Престон Норт Энд
|46
|73
|8
|Миллуол
|46
|72
|9
|Брентфорд
|46
|69
|10
|Шеффилд Юнайтед
|46
|69
|11
|Бристоль Сити
|46
|67
|12
|Ипсвич Таун
|46
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|46
|60
|14
|Норвич Сити
|46
|60
|15
|Шеффилд Уэнсдэй
|46
|57
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|46
|56
|17
|Ноттингем Форест
|46
|53
|18
|Халл Сити
|46
|49
|19
|Бирмингем Сити
|46
|46
|20
|Рединг
|46
|44
|21
|Болтон Уондерерс
|46
|43
|22
|Барнсли
|46
|41
|23
|Бертон Альбион
|46
|41
|24
|Сандерленд
|46
|37