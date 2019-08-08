"Рединг" купил трансферную цель российских топ-клубов

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"Рединг" купил трансферную цель российских топ-клубов

"Рединг" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Интера" Георге Пушкаша.

Сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Контракт 23-летнего румына с английским клубом рассчитан на пять лет.

"Рединг" в гонке за перспективным форвардом опередил московские "Спартак" и ЦСКА, а также "Бирмингем" и "Брайтон".

Пушкаш прошлый сезон провёл в аренде в "Палермо". На счету форварда 9 забитых голов в 33 матчах. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.

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