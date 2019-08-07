"Рединг" объявил о переходе Пеле
Гвинейский полузащитник "Монако" Пеле перешел в "Рединг", сообщает официальный сайт клуба.
Английский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20.
26-летний Пеле выступает за "Монако" с 2018 года, провел за клуб 11 матчей и отдал одну результативную передачу. Сдавался в аренду в "Ноттингем Форест". Ранее играл за "Белененсеш", "Дженоа", "Милан", киевский "Арсенал", "Ольяненсе", "Бенфику", "Пакуш Феррейру", "Фейренсе" и "Риу Аве". За сборную Гвинеи-Биссау провел девять матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4,5 миллиона евро.
Не пропустите: Эриксен готов перейти в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 6 августа
-
Хави попал в забавную ситуацию из-за решения арбитра
-
"Рединг" объявил о переходе Пеле
-
"Зенит" может разорвать контракт с аргентинским легионером
-
"Манчестер Юнайтед" может заменить Лукаку экс-форвардом "Ювентуса"
-
"Црвена Звезда" и "Копенгаген" не выявили победителя в квалификации Лиги Чемпионов
-
Аршавин: "Не увидел большой разницы между "Зенитом" и "Барселоной"
-
Назначены арбитры на матчи 5-го тура Российской Премьер-Лиги
-
В "Спартаке" произошли большие изменения в селекционном отделе
-
В ПСЖ назревает конфликт между игроками
-
"РБ Лейпциг" отказал "Арсеналу" в трансфере молодого игрока за 70 миллионов евро
-
"Брюгге" победил киевское "Динамо" в квалификации Лиги Чемпионов
-
Эриксен готов перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
Фанаты "Зенита" извинились за драку с сотрудниками Росгвардии и полиции
-
Акинфеев ответил на неожиданную критику со стороны Игнашевича
-
"Ювентус" назвал "Тоттенхэму" цену на Дибалу
-
1
"Реал" договорился о переходе игрока "Ливерпуля"
-
ПАОК и "Аякс" сыграли вничью в квалификации Лиги Чемпионов
-
"Тоттенхэм" стал фаворитом в борьбе за Коутиньо
-
1
Молодежный состав "Зенита" обыграл "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16