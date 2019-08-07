"Рединг" объявил о переходе Пеле



Гвинейский полузащитник "Монако" Пеле перешел в "Рединг", сообщает официальный сайт клуба.

Английский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20.

26-летний Пеле выступает за "Монако" с 2018 года, провел за клуб 11 матчей и отдал одну результативную передачу. Сдавался в аренду в "Ноттингем Форест". Ранее играл за "Белененсеш", "Дженоа", "Милан", киевский "Арсенал", "Ольяненсе", "Бенфику", "Пакуш Феррейру", "Фейренсе" и "Риу Аве". За сборную Гвинеи-Биссау провел девять матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4,5 миллиона евро.

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