"Рединг" вышел в 1/16 финала Кубка Англии благодаря хет-трику Йона Бедварссона

Теги рединг

"Рединг" вышел в 1/16 финала Кубка Англии благодаря хет-трику Йона Бедварссона

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Рединг" крупно победил "Стивенейдж" и вышел в следующий раунд. Победу хозяева принес хет-трик Йона Бедварссона.

"Рединг" – "Стивенейдж" - 3:0 (2:0)
Голы: Бедварссон, 32 - 1:0, Бедварссон, 44 - 2:0, Бедварссон, 64 - 3:0

"Рединг": Яаккола, Илори, Блэккетт, Гантер, Эдвардс, Бакуна (Ричардс, 80), Беренс, Келли, Клемент, Бедварссон, Алуко.

"Стивенейдж": Кинг, Макки (Конлон, 71), Генри, Уилмот, Смит, Мартин, Кеннеди (Самуэл, 71), Кинг, Петт, Годден, Ньютон (Георгиу, 85).

Не пропустите: Дубль Ихеаначо вывел "Лестер" в 1/16 финала Кубка Англии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 23 62
2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 22 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов